Месси посвятил гол-шедевр Марадоне. У «Барсы» яркая победа в день рождения

Сине-гранатовые выдали одну из лучших игр сезона и разгромили «Осасуну» (4:0).

Чемпионат Испании. Лига 1

11-й тур

«Барселона» — «Осасуна» — 4:0 (2:0)

Голы: Брэйтуэйт, 29 (1:0). Гризманн, 42 (2:0). Коутинью, 57 (3:0). Месси, 73 (4:0).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле (Аленья, 67), Мингеса, Дест (Фирпо, 61), Коутинью (Дембеле, 61), де Йонг, Месси, Гризманн, Брэйтуэйт (Тринкан, 61), Педри (Бускетс, 46).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Навас, У.Гарсия, Видаль, Ойер (Брашанац, 65), Иньиго Перес (Торрес, 63), Р.Гарсия (Барха, 77), Монкайола, Будимир (Гальего, 77), Хони (Крус, 23).

Предупреждение: Месси, 74.

Судья: Матеу Лаос.

29 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Все ради любви

Чем ближе президентские выборы в «Барселоне», тем больше популистских заявлений от кандидатов на вакантный пост. Например, Виктор Фонт, пообещавший в случае своего избрания уволить Роналда Кумана, даже если тот завоюет все трофеи, дал задний ход. Он назвал свои заявления резкими и ошибочными, а также отметил, как здорово голландец работает с молодежью и персонально с Фати и Педри. Эмилио Руссо, в свою очередь, обещает референдум о переименовании стадиона, чтобы добавить к названию «Камп Ноу» имя Лео Месси, а Жорди Фарре собирается вернуть в столицу Каталонии Неймара.

Между тем временное руководство клуба занято реальными делами и спасает от банкротства клуб, лишившийся на фоне пандемии трети доходов. Исполняющий обязанности президента Карлес Тускетс говорит, что суммарно расходы нужно сократить на 300 миллионов евро. Важнейшим шагом в этом направлении стало достижение договоренности с футболистами о снижении зарплат. Выплата бонусов растянется на три года, и суммарно данные меры позволят сэкономить 122 миллиона.

Прежде чем о принципиальной договоренности с игроками было объявлено на официальном сайте клуба, ряд источников сообщил, что с футболистами пообщался еще и Куман, причем Роналд и члены его штаба перед этим сами согласовали сокращение своих доходов.

«Мы должны помочь клубу ради любви к нему», — заметил голландец, и эта фраза была особенно актуальна в преддверии отмечавшегося в воскресенье 121-го дня рождения «Барсы».

Гризманн проснулся

Как и все матчи недели, игра на «Камп Ноу» началась с минуты молчания в память о Диего Марадоне. Особенно трогательной ее сделали пронзительная мелодия и вынесенный в центральный круг сине-гранатовый венок с десятым номером аргентинской легенды.

Говоря о Диего, Куман заметил, что лучшей памятью о нем станет яркая игра, которую должен был показать во многом экспериментальный состав. С одной стороны, в него вернулись отдохнувшие в середине недели Месси и де Йонг. С другой — в центре обороны рядом с Лангле появился Мингесе, а на острие атаки отправился Брэйтуэйт, заслуживший свой шанс голевым дублем в Лиге чемпионов.

И начала «Барса» бодро. Комбинация Месси и Гризманна — настоящее искусство, однако удар Коутинью на ленточке остановил защитник. Прежде чем Брэйтуэйт в хоккейном стиле затолкал мяч в сетку и открыл счет, хозяева создали столько моментов, что хватило бы на несколько туров вперед.

The first goal at Camp Nou for @MartinBraith!

??? pic.twitter.com/NEUABvSnCQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2020

По движению и мысли это была едва ли не лучшая игра каталонцев за последнее время. Как, собственно, и гол Гризманна, который поймал вынос из штрафной и с лета пробил с такой силой, что голкипера словно парализовало и он даже не среагировал. Twitter «Барсы» обыграл этот эпизод роликом с пуском ракеты.

Похоже, француза взбодрил скандал с откровениями его бывшего агента: Антуан впервые с момента перехода в «Барсу» забил в двух официальных матчах подряд, а в ла лиге отличился в трех из четырех последних игр. Третью голевую атаку начал отбор Гризманна, после чего он еще и вывел на пустые ворота Коутинью. При этом не обошлось без ложки дегтя, так как Лангле покинул поле при помощи врачей, и Куман потерял еще одного центрального защитника.

Beautiful tribute to Diego Maradona from Lionel Messi pic.twitter.com/Q06ZOSJjGl — FootballJOE (@FootballJOE) November 29, 2020

Но об этом будут говорить и думать позже, потому что все в итоге затмил гол Месси. Посвежевший и классно смотревшийся в роли диспетчера аргентинец исполнил новый шедевр, вогнав мяч в дальний верхний угол. В этот удар Лео вложил душу — он дал повод снять футболку, под которой была раритетная форма «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером. Это клуб, который воспитал Лео и за который играл Марадона, получивший на небесах послание своего наследника.