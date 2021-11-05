Человек с ДНК «Барселоны». Хави может стать для клуба новым Гвардиолой

Легендарный в прошлом игрок стал главным тренером сине-гранатовых. Официально о назначении должны объявить в субботу.

Логичный ход в авральном порядке

В пятницу случилось то, что должно было случиться. Катарский клуб «Аль-Садд» объявил о расставании с легендарным Хави и его возвращении в «Барселону», которая выплатила прописанные в контракте специалиста отступные в размере пяти миллионов евро. Ранее данная сумма официально не называлась, но было известно, что в новом соглашении Хави с «Аль-Садд» данный пункт был оговорен отдельно и де-факто подразумевал приглашение от «Барселоны» с учетом ее сложного финансового положения.

Сомневаюсь, что Хави покинул бы Катар ради любого другого клуба. Скорее всего, он доработал бы там как минимум до окончания ЧМ-2022, а уже потом — после ухода Роналда Кумана — спокойно взялся за работу своей мечты. Однако кризис, в который угодила «Барселона» после ухода Лионеля Месси, оказался слишком глубоким. Куман ведь потерял не только великого аргентинца, но и Гризманна, а так как на вторую за год глобальную перестройку наложилась эпидемия травм, проблем оказалось слишком много даже для казавшегося непробиваемым голландца.

Он срывался на фоне слухов о собственной отставке, фактически обвиняя клуб в отсутствии поддержки. Делал программные заявления о глубине финансового кризиса и необходимости перестать верить в чудеса, однако непосредственно игровые проблемы усугублялись с каждым матчем. Не помогали даже перешедшие почти в ежедневный режим заявления Жоана Лапорты о доверии к тренерскому штабу, и в какой-то момент терпение президента лопнуло.

Неустойка для Кумана (12 миллионов евро), необходимость выкупать контракт Хави (5 миллионов) и искать новому штабу место под потолком зарплат — все это перестало казаться сложным на фоне бесконечного пробивания дна. Промежуточный вариант вроде наставника «Барселоны В» Серхи Бархуана если и рассматривался, то как теоретический. И, наверное, это логично, потому что сине-гранатовым нужен системный перезапуск проекта, а кандидатура Хави идеальна, чтобы пройти один из самых сложных периодов в истории клуба.

Самое простое — в очередной раз вспомнить о наличии у него ДНК «Барсы» и достижения в качестве футболиста. Это действительно важно с точки зрения философии клуба и болельщиков, для которых Хави — абсолютная величина. Кроме того, новый главный тренер назначен президентом, который мирился с доставшимся ему от предшественника Куманом только в силу результатов прошлого сезона и финансовых проблем. А так как кандидатуру Хави лоббировали многие члены совета директоров, личность тренера должна стать объединяющим фактором для всех — руководства, болельщиков, футболистов.

Одержимость владением

Возможно, последний пункт даже самый важный. В руки Хави сейчас попало исключительно талантливое поколение воспитанников «Ла Масии», которое выросло на футболе, который их новый коуч показывал вместе с Месси и Андресом Иньестой. В этой истории есть что-то от союза «Реала» с Зинедином Зиданом, хотя подбор исполнителей принципиально разный.

Все-таки француз, как великий в прошлом футболист, управлял звездной галактикой во главе с Криштиану Роналду и Серхио Рамосом. Но у Зизу и Хави есть общее в том плане, что для футболистов они будут абсолютным авторитетом. И при этом будут строить игру на принципах, которые многие из нынешних игроков «Барселоны» усваивали с детского возраста.

Xavi's managerial career by numbers:



? 97 games

? 64 wins

? 17 defeats

? 2.7 goals scored per game

? 1.3 conceded per game



And he's won four trophies. ? pic.twitter.com/9qOAOVdECu — Squawka Football (@Squawka) November 5, 2021

«Для меня очевидно, что моя команда должна контролировать мяч. Я страдаю, когда у меня его нет, — говорил Хави для The Coach's Voice. — Когда я был футболистом, и тем более сейчас — на тренерской скамейке, я делаю все, чтобы доминировать за счет владение мячом. Я одержим им. Но не только ради самого факта, а для атаки и создания шансов».

Последняя фраза невольно напомнила о временах Кике Сетьена, когда «Барселона» забирала мяч, но при стерильном владении не знала, что с ним делать. У Хави подход принципиально другой, и в интернете за последнее время появилось немало роликов, как в «Аль-Садд» его команда за счет передач в касание и классных перемещений практически мгновенно доставляла мяч до чужих ворот. Не так, как это в лучших матчах делает «МЮ» Уле Гуннара Сульшера, где важны длинные вертикальные пасы в определенных фазах при выходе из обороны, а через короткие и средние передачи, приправленные синхронными и выученными назубок перемещениями с неизменной импровизацией в завершающей стадии.

Xavi has Al Sadd playing beautiful football ? pic.twitter.com/xVRMwCyeuJ — ESPN FC (@ESPNFC) October 28, 2021

Конечно, ла лига — это не Катар. Однако для проповедуемых Хави принципов игры у него есть роскошный выбор исполнителей. Уже кажущийся ветераном Педри, дебютировавший в сборной Испании в 17 лет Гави, не игравший почти год Ансу Фати, оказавшийся в опале у прежнего тренера Рики Пуч, умница Френки де Йонг, которого изначально рассматривали как наследника, не желающего уступать позиции Серхио Бускетса, разносторонний Мемфис Депай.

Конечно, найти место на поле всем талантам можно только в футбольном симуляторе, однако Хави умеет играть по разным схемам, включаю расстановку с тремя центральными защитниками. Примерно так провел свой лучший отрезок с «Барсой» Куман, который сам же все и разрушил возвращением к 4-3-3. Ну а прессинг от Хави напоминает времена Хосепа Гвардиолы, с которым пока еще молодого тренера постоянно сравнивают. Но Пепу в любом случае было проще, тогда как Хави сложно рассчитывать на громкие покупки.

Просьба приобрести вингера вместо перманентно травмированного Дембеле, подписать весь штаб из «Аль-Садд» и вернуть врача Рикардо Пруна — детали. Хави будет творить, имея под рукой пока еще не до конца ограненные алмазы. И если они благодаря тренеру превратятся в бриллианты, новая «Барселона» может стать не хуже той, которую с Хави на поле будут помнить десятилетиями. Как сказал мудрый Висенте дель Боске, это идеальный человек, чтобы связать прошлое и будущее сине-гранатовых.