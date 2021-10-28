Кумана уволили, но в кризисе виноват не только он. Спасать «Барселону» будет Хави

Каталонцы начинают новую жизнь, уволив главного тренера.

27 октября — день отставок

Решение совета директоров «Барселоны» уволить Роналда Кумана сразу после поражения от «Райо Вальекано» логично и ожидаемо. Унылая игра, полная беспомощность в матчах с топ-соперниками вроде «Баварии», «Атлетико» и «Реала», недовольство болельщиков, самые яростные из которых после проигранного класико атаковали автомобиль на тот момент еще главного тренера...

По большому счету 58-летнего специалиста удерживала только тяжелейшая финансовая ситуация и необходимость выплачивать неустойку в 13-14 миллионов евро. Из них 6 миллионов — сумма, которую Куман выложил из своего кармана ради работы своей мечты, когда досрочно покидал сборную Нидерландов. Эти средства «Барса» должна была вернуть тренеру даже в том случае, если бы летом 2022 года не стала продлевать с ним контракт еще на один сезон.

As? ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto — Albert Rog? (@albert_roge) October 24, 2021

Президент Жоан Лапорта, конечно, регулярно заявлял, что Куман не будет уволен и ему должны быть благодарны за то, что тренер готов работать в текущих условиях. Но было видно, с каким трудом даются эти слова. Впервые они прозвучали, когда возмущенный разговорами о своей отставке и отсутствием поддержки руководства тренер на одной из пресс-конференций зачитал заявление о текущей ситуации и покинул мероприятие, отказавшись отвечать на вопросы.

В словах Лапорты тогда просматривалось желание хоть как-то разрядить обстановку в надежде, что тренер, как и год назад, как-нибудь выплывет и всех спасет. Вместе с тем президент говорил о неприемлемых для «Барселоны» вещах. Его явно раздражали пораженческие настроения, но Лапорта избегал резких шагов вопреки мнениям многих членов совета директоров, которые были недовольны не только результатами, но и считали, что тренер не соответствует философии клуба.

Когда же ситуация достигла точки кипения, у руководства просто не оставалось другого выхода. Или 27 октября просто такой день, ведь ровно год назад пост президента сине-гранатовых покинул загнавший клуб в долговую яму экс-президент Жозеп Бартомеу.

Недостаток гибкости

Единственная имевшаяся альтернатива — набраться терпения и дать тренеру работать. Так было в прошлом сезоне, который Куман начал не сказать чтобы блестяще. Нынешнее девятое место в сравнении с позициями во второй части таблицы выглядит даже неплохо, однако тогда голландец развернул ситуацию на 180 градусов. Месси показывал свой лучший футбол за несколько лет, клуб наконец-то пополнил коллекцию трофеев Кубком Испании, а в чемпионате только собственные осечки не позволили воспользоваться спадом «Атлетико».

Тогда, кстати, Куман решился на тактическую революцию и перешел на схему с тремя центральными защитниками. К такой идее подтолкнуло унизительное домашнее поражение от «ПСЖ», и, если честно, до сих пор непонятно, зачем тренер в этом сезоне вернулся к 4-3-3. Хотел следовать традициям или посчитал, что Эрик Гарсия в свои 20 лет решит проблемы в центре обороны и станет идеальным напарником для Жерара Пике? Новым Карлесом Пуйолем?

Столь авантюрное решение — очевидная ошибка Кумана, которому часто не хватало гибкости. Как в плане тактики, так и в общении с футболистами. Тренер мог красиво выйти из истории с Луисом Суаресом, ведь расставание с уругвайцем — решение клуба. Вместо этого заслуженный футболист удостоился короткого телефонного звонка, который не простит клубу никогда. Другой недовольный — игнорировавшийся тренером Пьянич.

Была еще история с опалой любимца болельщиков Рики Пуча. Мало того что сразу после прихода в команду голландец заявил, что тот не вписывается в его тактические построения. Так после этого Куман при всей команде обвинил футболиста в сливе внутренней информации. К этому можно добавить и мелкие конфликты вроде выволочки, которую на глазах болельщиков устроили Оскару Мингесе. А еще уволенный тренер иногда выдавал такие вещи, что в нем начинали сомневаться даже сторонники.

Сейчас, например, все вспоминают имевшую под собой основания фразу: «Благодаря мне у «Барселоны» есть будущее». Мемом стали и слова о том, что Люк де Йонг лучше Неймара. И хотя речь шла исключительно об игре при фланговых подачах, в народ ушла часть цитаты. Покупка голландского форварда у «Севильи» — одно из самых непонятных решений тренера. Однако нужно быть объективным и признать: при формировании состава клуб сделал Кумана заложником ситуации.

Идеальный сменщик

Всем же было понятно, что подписание Серхио Агуэро — один из пунктов плана по удержанию Месси. При этом невозможно поверить в то, что в «Барсе» не осознавали глубину финансового кризиса и поняли, что сохранить Лео не удастся именно в тот день, когда аргентинец вернулся в Барселону подписывать новый контракт.

Перед началом прошлого сезона для сокращения платежной ведомости ушли Суарес, Видаль и Ракитич, состоялся сомнительный обмен Артура на Пьянича. Теперь Кумана оставили не только без Месси и Гризманна, но и без талантливого Мориба, претендовавшего на повышение зарплаты до трех миллионов евро.

К этим потерям добавились травмы Дембеле и Брэйтуэйта, которые именно при Кумане перестали казаться лишними. Больше двух месяцев лечился Агуэро, на больничном невероятно талантливый Педри, а Фати после почти годичной паузы нужно дозировать нагрузки. Куман не сдавался, и даже самые жесткие критики будут благодарны ему как за прошлогоднюю молодежь, так и за новую волну талантов, самым ярким из которых стал дебютировавший за сборную Испании в 17 лет Гави.

Только и тренер, и команда в последнее время выглядели обреченными. Ряд источников уверяет, что принципиальное решение об увольнении Кумана было принято несколько недель назад. А так как такие вещи внутри клуба чувствуют очень тонко, тренера не спасли бы ни отсутствие ошибки Бускетса в игре с «Райо Вальекано», ни полностью здоровый мотор средней линии Френки де Йонг, ни реализованный Депаем пенальти.

Судя по всему, спасать «Барсу» будет Хави. Несколько инсайдеров практически синхронно выдали информацию о продолжительных контактах с работающей сейчас в Катаре легендой сине-гранатовых, которые активизировались сразу после увольнения Кумана. Утверждается, что в новом контракте Хави с клубом «Аль-Садд» прописаны разумные условия досрочного прекращения сотрудничества и никаких проблем с возвращением в «Барселону» не предвидится.

Хави. Фото AFP

И это совсем не напоминает историю Андреа Пирло и «Ювентуса». У Хави за плечами два года работы и семь трофеев. Да, в Катаре, но это не самый плохой чемпионат, где 41-летний специалист привык к максимальным целям и высокому уровню ожиданий. Возможно, сейчас это идеальная кандидатура. В том числе и финансово, потому что Роберто Мартинес никуда не рвется из сборной Бельгии, схожая ситуация у Марсело Гальярдо в «Ривер Плейт», а выдергивать из «Аякса» Эрика тен Хага дорого. Но главное, что Хави — человек с ДНК «Барсы», которого безоговорочно примут болельщики, а руководство будет во всем поддерживать. Он мечтал о возвращении и готовил себя к этой работе, а что из этого получится — уже совсем друга история. Она только начинается.