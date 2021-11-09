«Реал Сосьедад» разрывает ла лигу. Клуб шел к этому несколько лет и выстроил образцовую систему

Рассказываем о сенсационном лидере чемпионата Испании .

Каждый год — все выше и выше

История чемпионства «Лестера» настолько уникальна, что о ней будут слагать легенды. Скорее всего, та же судьба уготована «Лиллю» образца прошлого сезона, который нарушил гегемонию всесильного «ПСЖ». Но все же доминирование топ-клубов — почти аксиома, а когда они вдруг оказываются на втором плане, хочется наслаждаться моментом и восхищаться теми, кто бросил вызов обитателям футбольного Олимпа.

С «Реал Сосьедад» подобное происходит второй сезон подряд, но год назад лидерство вписывалось в общеевропейскую тенденцию. Тогда — после изнурительной доигровки сезона и коронавирусной паузы — почти синхронно буксовали многие топ-клубы. Сейчас в лучших чемпионатах Старого Света все более-менее привычно, и только Испания выбивается из общего ряда. И пусть у «Реала» и «Севильи» имеется по матчу в запасе, результат команды из Сан-Себастьяна не может не вызывать уважения.

Прежде всего в силу своей системности, потому что случайность — последнее слово, которым можно объяснить достижения команды Иманола Альгуасиля. 50-летний тренер, по сути, сам продукт системы. Воспитанник «Реал Сосьедад» и его бывший защитник, поигравший с Валерием Карпиным, в качестве коуча поработал с юношами, молодежкой и второй командой басков. А после того как в очередной раз удачно исполнил обязанности главного, получил от клуба полноценный контракт.

С тех пор Альгуасиль пишет историю восхождения. Девятое место по итогам сезона-2018/19, по ходу которого он получил трехлетний контракт. Шестое — после первого полноценного чемпионата. Наконец, пятая строчка в таблице и победа в Кубке Испании, принесшая Сан-Себастьяну первый трофей за 34 года. Альгуасиля в том памятном 1987-м еще даже не пригласили в молодежку «Реала Сосьедад», так что на пресс-конференции после победы в дерби над «Атлетиком» он устроил настоящее шоу.

Сменил перед камерами костюм на клубную футболку и, растянув шарф, зарядил фанатскую кричалку — на эускади, а потом на испанском языке. Для многих это был шок, но фактически Альгуасиль показал то, о чем он говорил накануне финала. «Помимо того что я тренер, я еще и фанат, и иногда трудно понять, где мне сидеть», — признался он.

Человек системы

Но прежде всего Альгуасиль — классный тренер, выросший в системе, позволяющей при ограниченных возможностях добиваться достойных результатов. Основание пирамиды — академия «Реал Сосьедад», где в отличие от подавляющего большинства школ набирают футболистов только с 13 лет. Во всех возрастах придерживаются единой схемы, а лучшие таланты доводят до ума во второй команде, с которой работает уже сейчас пользующийся спросом на европейском тренерском рынке знаменитый в прошлом полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо.

«Наша команда хочет быть главным героем в каждой игре независимо от того, кто является соперником», — раскрывал секреты в интервью Whoscored один из самых ярких воспитанников клубной академии и нынешняя звезда номер один Микель Ойярсабаль. Об этом же после февральского унижения в плей-офф Лиги Европы против «МЮ» (0:4) говорил и Альгуасиль: «Несомненно, это болезненный результат, но мы хотели быть верными нашему стилю».

Но не пытайтесь составить впечатление об игре бело-голубых на основании этих цитат. На самом деле футбол «Реал Сосьедад» базируется на современных и понятных принципах. Прежде всего — на агрессивном прессинге, который после отбора мяча позволяет в несколько передач доводить его до чужой штрафной, а также на умении ситуативно трансформировать базовые 4-3-3, корректируя функции ряда исполнителей. Их подбор у басков очень интересен. Шестой снайпер прошлого чемпионата Испании швед Александр Исак на острие, уже упоминавшийся Ойярсабаль, Микель Порту и Аднан Янузай на флангах, неувядающий Давид Сильва в роли конструктора атак, многообещающий опорный хавбек — вице-чемпион Олимпиады-2020 Мартин Субименди.

Так можно перечислить чуть ли не весь стартовый состав, включая качественных игроков ротации, с чем согласен и главный тренер. «Прямо сейчас в «Реале» нет футболистов, которые не заслуживают места в старте. Они все работают так, словно завтра не будет. У меня есть проблема в этом отношении, потому что я могу выпустить на поле только 11 человек», — говорил он после воскресной победы над «Осасуной».

И все равно особняком стоит центральный полузащитник Микель Мерино. Возможно, победитель юношеских чемпионатов Европы в категориях U-17 и U-19 не до конца реализовал себя, не став звездой в дортмундской «Боруссии» и «Ньюкасле», однако в Сан-Себастьяне его вывели на проектную мощность. Вызовы в сборную от Луиса Энрике это подтверждают.

Альгуасиль же говорит о нем следующее: «Если кому-то это было неясно, я повторюсь, что для меня Микель — лучший футболист ла лиги. Это сочетание всего — самоотдачи, игры, отношения, личности. В нем есть все».

Разумность во всем

Еще одна ключевая фигура в клубной системе — президент Хоакин Аперрибай. Когда-то, и тоже весьма успешно, на посту вице-президента работал его отец, а нынешний — 30-й по счету босс — принимал «Реал Сосьедад» в плачевном состоянии. Бело-голубые не только вылетели в сегунду, но и оказались под угрозой банкротства. Однако команда управленцев под руководством Аперрибая, приступив к работе в 2009 году, не только сумела решить все вопросы с кредиторами и проблемными должниками, но и реализовала не всеми сначала принятый план выхода из кризиса.

Покончив с внутриклубными войнами, президент выстроил разумную финансовую схему. Клуб хорошо зарабатывал на трансферах, выгодно продавая игроков уровня Антуана Гризманна, Клаудио Браво и Асьера Ильярраменди. Плюс ему помогли росшая в последние годы популярность ла лиги и договор о централизованной реализации телевизионных прав. На протяжении восьми лет «Реал Сосьедад» показывал положительный финансовый баланс, а к концу первого пятилетнего срока правления Аперрибая клуб утвердил рекордный в своей истории бюджет и погасил основные кредиты на 20 лет раньше положенного срока. Не случайно предложенный президентом план реконструкции стадиона «Аноэта» одобрили 97 процентов акционеров, причем клуб имел собственные средства на финансирование значительной части проекта.

При этом баски не разбрасываются деньгами. По данным Transfermarkt, покупка Исака за 15 миллионов евро — это лишь повторение рекорда. За ту же сумму из «Реала» возвращали Ильярраманди, продав его ранее за 32 миллиона. Столько же в свое время выручили за центрального защитника Иньиго Мартинеса, не договорившись о новом контракте и выгодно пристроив его к принципиальному сопернику в Бильбао. Показательно, что в основной заявке всего шесть легионеров, но при этом более десятка собственных воспитанников, большинству из которых нет 25 лет.

Финансовое здоровье клуба подтверждает решение ла лиги перед этим сезоном дать «Реал Сосьедад» право увеличить потолок зарплат почти на 28 миллионов евро (до 127,7 миллиона). Этот пятый в Испании показатель, возвращение зрителей на трибуны, а также подписание контракта с солидным титульным спонсором позволяют уверенно смотреть в будущее. Вопрос в том, насколько высоко способна забраться команда, которая при наличии амбиций реально оценивает свои возможности.

«Пока не останется три тура, мы не будем знать, за что сражаемся, — ответил Альгуасиль на очередной вопрос про чемпионские амбиции. — Мы продолжим двигаться от матча к матчу, и сейчас мы гордимся тем, как это делаем, набрав 28 очков. У нас все очень хорошо, но в следующих пяти турах можно проиграть два-три раза и опуститься на седьмое место. Сейчас у нас есть две недели, чтобы отдохнуть и поработать, потому что мы должны двигаться вперед со смирением, думая, что есть много вещей, которые надо улучшить».