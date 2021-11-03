«Барселона» впервые выиграла после отставки Кумана. В Киеве каталонцев спас преемник Месси

Сине-гранатовые — уже вторые в таблице группы Е.

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур

«Динамо К» (Украина) — «Барселона» (Испания) — 0:1 (0:0)

Гол: Фати, 70.

«Динамо К»: Бущан, Караваев, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Гармаш (Витинью, 71), Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 81), Шапаренко (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле (Араухо, 79), Гарсия, Мингеса, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Дембеле, 65), Гонсалес, Депай, Фати (Бальде, 87).

Предупреждения: Гарсия, 20. Гармаш, 41. Буяльский, 45. Гави, 46. Лангле, 50.

Судья: Хацеган (Румыния).

2 ноября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».

Уже привычно проблемная в этом сезоне «Барселона» приехала в Киев на игру с «Динамо» еще в худшем состоянии, нежели то, в котором она пребывала две недели назад. Каталонцы уволили с поста главного тренера Рональда Кумана и потеряли из-за травмы колена Жерара Пике. Еще хуже история произошла с Серхио Агуэро. Пропустивший начало сезона из-за повреждения икроножной мышцы аргентинец во время субботнего матча чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) ощутил боль в сердце. Обследование выявило у 33-летнего футболиста аритмию, и он выбыл как минимум на три месяца.

LATEST NEWS | Bar?a player Kun Ag?ero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2021

У киевского «Динамо» таких проблем с составом не было. Разве что стоит упомянуть отсутствие левого защитника Виталия Миколенко. Молодой украинец из-за травмы уступил свое место Александру Караваеву.

«Барса», которую по-прежнему тренирует Серхи Бархуан, начала матч с контроля мяча. Один раз даже удалось серьезно напрячь оборону хозяев, но центральный защитник Илья Забарный накрыл удар Мемфиса Депая с опасной позиции.

Однако вскоре «Динамо» отодвинуло мяч и игру от своих ворот. Украинцы стали действовать по-хозяйски, прижав «Барселону» к штрафной. Один только Николай Шапаренко упустил два голевых момента. Возможно, полузащитник не отошел от столкновения с арбитром Овидиу Хацеганом.

За первый тайм каталонцы так ни разу и не пробили в створ ворот соперника. До перерыва были удары Клемана Лангле в штангу (из офсайда) и заблокированная попытка Нико Гонсалеса.

В начале второй половины игры «Барса» снова перехватила инициативу. На 63-й минуте встречи Ансу Фати в штрафной «Динамо» пробил сам себе по ноге. Не разглядевший эпизод Хацеган указал на точку, но после подсказки ВАР отменил решение.

Но гол от молодого нападающего все же не ушел. Оскар Мингеса прострелил на Усмана Дембеле, но мяч после подката Шапаренко отлетел точно на ногу Фати. Испанец, который теперь вместо Лео Месси играет под 10-м номером и считается главным активом «Барселоны», воспользовался таким подарком, пробив точно под перекладину ворот Георгия Бущана. И отправил привет Агуэро.

Ansu Fati with a nod to Aguero after scoring ??



That's love! pic.twitter.com/RcwzyjLxjp — ESPN FC (@ESPNFC) November 2, 2021

И все же нынешняя «Барселона» не способна спокойно доводить такие матчи до победы. Каталонцы держали в напряжении болельщиков до последних минут. Несколько раз вступать в игру пришлось Марк-Андре тер Штегену. А завершать игру «Барселоне» пришлось перекатом мяча на своей половине поля.

Но главное — три очка, первая победа после отставки Кумана и подъем на второе место в группе Е. Что касается киевлян, то они лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще могут пробиться в Лигу Европы.