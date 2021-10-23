Молитва перед стадионом, исландское «Ху», Хави и Хамес Родригес. Что собой представляет футбол в Катаре

Репортаж с главного катарского дерби — «Аль-Садд» против «Аль-Райана».

В представлении обычного болельщика Катар — это такое «кладбище белых слонов». Туда едут престарелые звезды на излете карьеры, взамен обеспечивая не только себе, но и своим детям и внукам безбедное существование. В начале 2000-х здесь отметились Пеп Гвардиола, Рональд де Бур, Франк Лебеф, в середине 2010-х в Катар приехали Рауль и Хави, пару лет назад пылил Самюэль Это'О, а сейчас вот прибыл Хамес Родригес. Причем колумбиец далек от пенсионного возраста — ему всего 30 лет.

Но что скрывается за словосочетанием «играть в Катаре» — совершенная загадка. Понятно, что в 2021 году при желании не проблема найти трансляцию в интернете, вот только много ли вы знаете таких желающих? Наверное, многим кажется, что приехавшие доигрывать звезды вальяжно ходят по полю пешком, а вокруг них суетятся местные.

Корреспонденту «СЭ» представился шанс выяснить, так ли это на самом деле. Главное катарское дерби — «Аль-Садд» против «Аль-Райана», да еще в финале Кубка эмира — отличная для этого возможность.

Что это за матч?

Если коротко, то «Аль-Садд» против «Аль-Райана» — это действительно главное катарское дерби, которое местные по аналогии с другими масштабными противостояниями в мировом футболе называют «класико». Самая титулованный клуб страны против команды, которая изначально считалась более «народной», хотя сейчас это уже и не особенно актуально.

Турнир тоже максимально престижный. В Катаре довольно много соревнований, но именно Кубок эмира наряду с чемпионатом страны считается главным.

Кроме того, финал стал матчем открытия для новой арены «Аль-Тумама», которая построена к ЧМ-2022. По этому случаю на игру приехал даже президент ФИФА Джанни Инфантино, с довольным видом восседавший в ложе почетных гостей.

Стадион, кстати, красивый. Если смотреть на него сверху, с высоты птичьего полета, то он похож на гафию — традиционную арабскую шапочку, уже много веков играющую важную роль в местной культуре. «Аль-Тумама» вмещает 40 тысяч зрителей и оказался заполнен где-то на 90%.

И это, кстати, отличные цифры — после ЧМ-2022 вместимость тех стадионов, которые останутся спортивными сооружениями, будет сокращена вдвое, и, в частности, «Аль-Тумама» будет вмещать уже 20 тысяч зрителей. По словам организаторов, больше им не нужно.

Стадион «Аль-Тумама». Фото «СЭ»

Перед матчем

За полтора часа до начала матча вокруг стадиона — никакой оголтелой экзотики. Зрители бродят вокруг, покупают атрибутику, фотографируются, о чем-то болтают между собой.

Стоят палатки с фастфудом, где можно купить бургер с говяжьей или куриной котлетой. Цена — 55 местных реалов, или 1100 рублей. Но порции большие.

Из того, что бросается в глаза, — банкоматы, вмонтированные в фургоны. В принципе, идея здравая — поработал во время матча, потом уехал.

Ну а главный колорит — это, конечно, болельщики, молящиеся на территории вокруг стадиона, прямо на асфальте. Таких групп я видел несколько. Как раз зашло солнце, а это значит — время сотворить молитву.

Когда нужно помолиться прямо перед стадионом. pic.twitter.com/DgF8IwAlkY — Dmitry Girin (@DmitryGirin) October 22, 2021

Кроме того, напоминание о времени молитвы появилось на табло стадиона минут за сорок до стартового свистка.

Стадион «Аль-Тумама». Напоминание о времени молитвы. Фото «СЭ»

При этом какого-то ощущения вроде «о боже, что это такое» совершенно не возникает. Непривычно — да, но поддатая публика на матчах в России лично меня раздражает куда больше.

Публика и атмосфера

Большая часть зрителей, разумеется, мужчины. Но это обычное явление как в России, так и в мире, тут ничего необычного. Но женщины попадаются довольно регулярно, причем кое-кто даже с детьми. Есть и европейцы — финал Кубка эмира притягивает внимание всех, кто живет в Катаре. Была совсем милая парочка средних лет: Дэвид и Джейн приехали из Британии, он работает в сфере образования, а она не побоялась прийти на стадион на довольно поздней стадии беременности

Внутри «Аль-Тумама» был четко поделен на две части — черно-белую («Аль-Садд») и красную («Аль-Райан»). Это касалось даже центральной трибуны напротив ложи прессы: слева сидели уважаемые катарцы в традиционных белых одеждах и красных шарфах, справа — с черно-белыми «розами».

Кроме того, четко видно социальное расслоение — нижний ярус центральной трибуны занят исключительно коренными катарцами, составляющими меньшинство населения, а вот сверху и за воротами расположились преимущественно экспаты.

Стадион «Аль-Тумама». Фото «СЭ»

Болеют в Катаре шумно, но неорганизованно. Потенциально опасная атака или острый момент встречаются гулом и свистом, но какой-то организованной поддержки или фанатских секторов нет. Или, вернее, почти нет. Небольшая группа болельщиков «Аль-Садда» периодически начинала петь и махать шарфами, но с Россией или какими-то европейскими странами это несравнимо. Разумеется, о каких-то масштабных перформансах, несмотря на статус главного дерби Катара, речи тоже не идет. Хотя после того, как серия пенальти завершилась победой «Аль-Садда», многие болельщики достали и подняли над головами плакатики с числом «76» — это количество теперь завоеванных клубом трофеев.

Стадион «Аль-Тумама». Фото «СЭ»

А еще зрители в Катаре сделали то самое исландское «Ху!» с Евро-2016 — пара барабанов на трибунах была. Глобализация как она есть.

То самое исландское «Ху» даже на стадионе в Катаре. Глобализация) pic.twitter.com/G8020zCQ1M — Dmitry Girin (@DmitryGirin) October 22, 2021

Впечатлила и церемония открытия перед матчем. Организаторы устроили театрализованное представление, в центре которого были мальчик и его гафия. Был даже небольшой фейерверк.

А на поле игроки выходили при выключенном освещении и под монументальную музыку из «Гладиатора» Ридли Скотта. Пробирает прям до мурашек. Забавно, что, уже выйдя и построившись, команды ждали появления на стадионе эмира Катара. Его высочество Тамим бин Хамад Аль Тани величественно прошел по красной дорожке и занял свое место, после чего рядом с ним поставили кубок. И все это транслировалось как в эфире ТВ, так и на табло. И было очевидно, что появиться ровно к началу — это не монарший каприз, а часть церемонии.

Выход на поле команд в финале Кубка Эмира в Катаре (играют Аль-Садд Хави и Аль-Райан Лорана Блана) — мощный и пафосный. Под музыку из «Гладиатора» Ридли Скотта. Пробирает до мурашек pic.twitter.com/WBC3luUs9h — Dmitry Girin (@DmitryGirin) October 22, 2021

После окончания матча тоже было красиво, но уже без пафоса. Саундтрек к «Гладиатору» сменила веселая дискотечная музыка, но салют был и тут. Интересно, что получать кубок «Аль-Садд» сначала пошел в ложу к эмиру, и только потом игроки и тренеры спустились на помост, быстро собранный на поле.

Дискотека после матча в Катаре тоже ничего. pic.twitter.com/KA2FlUTAym — Dmitry Girin (@DmitryGirin) October 22, 2021

Футбол

Сама игра получилось довольно бодрой. Во всяком случае, с трибуны все смотрелось весьма живо, темп неплохой (первые 75 минут точно), техническая оснащенность тоже. Тот же «Аль-Садд» вообще легко менял схемы — сначала была 4-3-3, а потом гибридная 3-4-3, при атаке переходящая в 3-3-4. И было видно, что игроки четко знают, что делать и куда бежать.

С другой стороны, ожидать чего-то уж совсем колхозного было наивно. Все же «Аль-Садд» тренирует Хави, «Аль-Райан» — Лоран Блан. На поле был двукратный чемпион Европы Санти Касорла, который все еще в полном порядке, чемпион мира-2018 француз Стивен Нзонзи, Хамес Родригес (пусть он сейчас и не в форме). Мощное впечатление произвел капитан «Аль-Райана» Яссин Брахими, до переезда в Катар четыре сезона отыгравший в «Порту», — алжирец разгонял почти все атаки.

Но главное открытие — Акрам Афиф из «Аль-Садда». 24-летний игрок начинал матч как левый защитник в схеме 4-3-3, потом стал левым вингбеком при 3-4-3, а заканчивал и вовсе как нападающий. Афиф — правша, поэтому один из коронных маневров — это смещение в центр. После одного из таких смещений залепил в перекладину, а чуть ранее попал еще и в штангу. Обыграть один в один — вообще не проблема. Впечатлило и то, как на 66-й минуте Афиф на затяжном рывке отработал назад и в подкате выбил мяч, прервав неплохую атаку «Аль-Райана».

Ну а в серии пенальти, реализовав свой удар — а били в ворота, за которыми были болельщики «Аль-Райана», — он демонстративно сначала встал перед трибуной, а потом дважды показал жест, будто переламывает палку через колено.

Аль-Садд с тренером Хави и капитаном Санти Касорлой выиграл Кубок эмира Катара. Эмоции после решающего удара в серии пенальти — огненные. И неважно что это уже 76-й трофей в истории) pic.twitter.com/YrqDlOCVtr — Dmitry Girin (@DmitryGirin) October 22, 2021