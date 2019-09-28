Зинедин Зидан: «Поражение от «Атлетико» со счетом 3:7 сейчас не имеет значения»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что в предстоящем матче чемпионата Испании с «Атлетико» на команду не будет давить результат последней встречи с этим соперником. Летом «Реал» проиграл со счетом 3:7 в рамках предсезонного турнира.

— Эта игра не имеет к той никакого отношения. С тех пор все изменилось, — цитирует Marca Зидана. — Мы чувствуем, что находимся в хорошей форме. Соперник ощущает то же самое. Поэтому игра должна получиться интересной. Но меня интересует только футбол моей команды. Мы хотим победить и сделаем все возможное, чтобы набрать три очка. С сильным соперником это будет нелегко.