Зинедин Зидан: «Не люблю делать замены в перерыве, но необходимо было что-нибудь предпринять»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0).

— Мы очень довольны. Рассчитывали на такой результат, — приводит слова тренера Marca. — Первый тайм выдался очень сложным, потому что соперник действовал здорово. Во второй половине мы прибавили, изменив отношение к делу и действуя более интенсивно.

Вина за невнятную игру в первом тайме лежит на мне. Не люблю делать замены в перерыве, но необходимо было что-нибудь предпринять.

То, что делают наши игроки, не так-то просто. Я рад за них, поскольку они сражаются на поле. Когда у нас возникают сложности, мы не опускаем руки. Наша команда продолжает биться до конца, и аплодисменты публики в конце матча — лучшее тому подтверждение.

В дерби не обойтись без проблем, легких матчей не бывает. Но мы все же победили в очень важной игре, и нужно продолжать в том же духе.

Бэйл был в моем распоряжении, но я выпустил других игроков. Однако он остается частью команды, и я рассчитываю на него.