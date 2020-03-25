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Зидан считает, что Хименес из «Вулерхэмптона» отлично подойдет «Реалу»

16:43
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в приобретении форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса. Французский специалист считает, что нападающий составит отличную пару с Каримом Бензема. Также он сможет заменить его. Ранее сообщалось, что мадридцы недовольны сербом Лукой Йовичем.

На счету 28-летнего мексиканца 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Хименеса в 50 миллионов евро.

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