Зидан прокомментировал состояние Бензема перед матчем с «Аталантой»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:0).

«Важная для нас победа, четвертая подряд. Мы должны продолжать делать свое дело. «Реал» в порядке, у нас появилась стабильность. Вся команда хорошо защищалась. Сейчас нам необходимо отдохнуть. Мы подготовимся к матчу с «Аталантой» наилучшим образом.

Посмотрим на состояние Бензема, мы не будем им рисковать. Если он не сможет сыграть с «Аталантой», он не сыграет», — приводит слова Зидана Marca.

После этого матча «Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера ла лиги «Атлетико» на три очка. «Вальядолид» с 21 очком — на 19-й строчке.