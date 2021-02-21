Каземиру поделился чемпионскими амбициями после победного гола в матче с «Вальядолидом»
Полузащитник «Реала» Каземиру поделился чемпионскими амбициями после победы над «Вальядолидом» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Футболист стал автором единственного гола встречи.
«Нам не хватало нескольких игроков, это тяжело. Несмотря на это, мы добились победы благодаря усилиям всей команды. Мы хотим выиграть чемпионат, в розыгрыше еще 42 очка», — цитирует AS Каземиру.
«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 52 очками в 24 матчах. У лидера, «Атлетико», 55 очков в 23 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://en.as.com/en/2021/02/20/football/1613845514_471449.html
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