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Каземиру поделился чемпионскими амбициями после победного гола в матче с «Вальядолидом»

06:47
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Полузащитник «Реала» Каземиру поделился чемпионскими амбициями после победы над «Вальядолидом» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Футболист стал автором единственного гола встречи.

«Нам не хватало нескольких игроков, это тяжело. Несмотря на это, мы добились победы благодаря усилиям всей команды. Мы хотим выиграть чемпионат, в розыгрыше еще 42 очка», — цитирует AS Каземиру.

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 52 очками в 24 матчах. У лидера, «Атлетико», 55 очков в 23 матчах.

Дополнительная информация:

https://en.as.com/en/2021/02/20/football/1613845514_471449.html

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