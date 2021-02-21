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Гол Каземиру принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»

00:50
20 февраля. «Вальядолид» — «Реал» — 0:1. Каземиро забивает победный мяч. Фото AFP
20 февраля. «Вальядолид» — «Реал» — 0:1. Каземиро забивает победный мяч. Фото AFP
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«Реал» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграл «Вальядолид» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Каземиру, отличившийся в пятый раз в сезоне. 28-летний бразилец повторил свой личный рекорд по голам за сезон в чемпионате.

После этого матча «Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера ла лиги «Атлетико» на три очка. «Вальядолид» с 21 очком — на 19-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

«Вальядолид» — «Реал» — 0:1 (0:0)

Гол: Каземиру, 65.

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Янко (Жоау Филипе, 61), Бруно Гонсалес, Фернандес, Л.Перес, Алькарас (Сан Эметерио, 84), Меса (Кодро, 73), Э.Перес (Оскар Плано, 84), Орельяна, Гвардьола (Вайссман, 73).

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Каземиру, Васкес, Асенсио (Иско, 66), Диас (Серхио Аррибас, 66), Винисиус Жуниор (Дуро, 66).

Предупреждения: Алькарас, 60. Васкес, 69. Начо Мартинес, 71. Орельяна, 77. Серхио Аррибас, 78. Оскар Плано, 85.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

20 февраля. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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