Гол Каземиру принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»
«Реал» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграл «Вальядолид» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Каземиру, отличившийся в пятый раз в сезоне. 28-летний бразилец повторил свой личный рекорд по голам за сезон в чемпионате.
После этого матча «Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера ла лиги «Атлетико» на три очка. «Вальядолид» с 21 очком — на 19-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
24-й тур
«Вальядолид» — «Реал» — 0:1 (0:0)
Гол: Каземиру, 65.
«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Янко (Жоау Филипе, 61), Бруно Гонсалес, Фернандес, Л.Перес, Алькарас (Сан Эметерио, 84), Меса (Кодро, 73), Э.Перес (Оскар Плано, 84), Орельяна, Гвардьола (Вайссман, 73).
«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Каземиру, Васкес, Асенсио (Иско, 66), Диас (Серхио Аррибас, 66), Винисиус Жуниор (Дуро, 66).
Предупреждения: Алькарас, 60. Васкес, 69. Начо Мартинес, 71. Орельяна, 77. Серхио Аррибас, 78. Оскар Плано, 85.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
20 февраля. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
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