Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил матч 9-го тура ла лиги мадридцев против «Осасуны» — 4:0.

Зинедин Зидан. Фото Скриншот трансляции.

Французский специалист возглавлял «Реал» дважды — с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Вместе с ним команда стала чемпионом Испании и трижды выиграла Лигу чемпионов.

По окончании сезона Карло Анчелотти покинет пост главного тренера «Реала» и возглавит сборную Бразилии.

7 октября «Реал» на своем поле разгромил «Осасуну» в рамках 9-го тура ла лиги (4:0). Команда Анчелотти с 24 очками поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 21 октября «Реал» на выезде сыграет против «Севильи».