«Севилья» спаслась от поражения в матче с «Райо Вальекано» на 6-й добавленной минуте

«Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:2.

У гостей голами отметились Оскар Валентин и Альваро Гарсия. У хозяев отличились Джибриля Соу и Юссефа Эн-Несири, забивший гол на 6-й добавленной минуте. Его гол спас команду от поражения.

«Райо» с 13 очками идет 7-м в турнирной таблице ла лиги, у «Севильи» 8 очков и 13-я позиция.