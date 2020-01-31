Зидан опроверг слухи о переходе Бэйла в «Тоттэнхэм»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что Гарет Бэйл не перейдет в «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что валлийский нападающий вернется в английский клуб в день закрытия зимнего трансферного окна. По данным источника, представители «шпор» ведут переговоры с президентом королевского клуба Флорентино Пересом.

Однако Зинедин Зидан опроверг слухи о трансфере 30-летнего валлийца:

— Гарет все еще с нами, я рассчитываю на него. Я не рассматриваю эту возможность, — приводит пресс-служба клуба слова Зидана.

В текущем сезоне Бэйл провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.