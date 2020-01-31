Источник: «Тоттенхэм» надеется подписать Бэйла

Форвард «Реала» Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм», сообщает The Times.

По сведениям источника, «шпоры» рассчитывают заключить контракт с 30-летним валлийцем, который уже выступал в лондонском клубе. Представители «Тоттенхэма» продвинулись в переговорах с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

В текущем сезоне Бэйл провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.