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Источник: «Тоттенхэм» надеется подписать Бэйла

12:46
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Форвард «Реала» Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм», сообщает The Times.

По сведениям источника, «шпоры» рассчитывают заключить контракт с 30-летним валлийцем, который уже выступал в лондонском клубе. Представители «Тоттенхэма» продвинулись в переговорах с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

В текущем сезоне Бэйл провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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