Зидан — о матче с «Реалом»: «Важная для нас победа»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о победном матче 29-го тура ла лиги с «Эйбаром» (2:0).
«Очень важная победа для нас. Я рад, что команда внимательно сыграла у своих ворот и не пропустила. О «Ливерпуле» пока не думали, двигаемся шаг за шагом. Главное оставаться сконцентрированными», — цитирует Зидана Marca.
«Реал» набрал 63 очка и занимает второе место в ла лиге. У лидирующего «Атлетико» 66 очков и матч в запасе. «Эйбар» на 19-й позиции — 23 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю