Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Зидан — о матче с «Реалом»: «Важная для нас победа»

09:38
Теги:

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о победном матче 29-го тура ла лиги с «Эйбаром» (2:0).

«Очень важная победа для нас. Я рад, что команда внимательно сыграла у своих ворот и не пропустила. О «Ливерпуле» пока не думали, двигаемся шаг за шагом. Главное оставаться сконцентрированными», — цитирует Зидана Marca.

«Реал» набрал 63 очка и занимает второе место в ла лиге. У лидирующего «Атлетико» 66 очков и матч в запасе. «Эйбар» на 19-й позиции — 23 очка.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...