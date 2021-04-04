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Перес подарил Зидану памятную футболку в честь 250 матчей в «Реале»

10:57
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Французский специалист Зинедин Зидан провел 250-й матч во главе мадридского «Реала». Сливочные обыграли «Эйбар» со счетом 2:0 в 29-м туре ла лиги.

В честь достижения этой отметки президент клуба Флорентино Перес подарил тренеру памятную футболку. Также памятный подарок получил Начо, который провел 150-ю игру за мадридский клуб в ла лиге.

Французский специалист тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на этот пост в 2019-м. Вместе с командой он выиграл 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов и 2 чемпионата Испании.

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