Перес подарил Зидану памятную футболку в честь 250 матчей в «Реале»
Французский специалист Зинедин Зидан провел 250-й матч во главе мадридского «Реала». Сливочные обыграли «Эйбар» со счетом 2:0 в 29-м туре ла лиги.
В честь достижения этой отметки президент клуба Флорентино Перес подарил тренеру памятную футболку. Также памятный подарок получил Начо, который провел 150-ю игру за мадридский клуб в ла лиге.
Французский специалист тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на этот пост в 2019-м. Вместе с командой он выиграл 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов и 2 чемпионата Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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