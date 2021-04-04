Марселино прокомментировал поражение «Атлетика» в финале Кубка Испании

Главный тренер «Атлетика» Марселино подвел итоги финала Кубка Испании-2019/20 против «Реала Сосьедад» (0:1).

«В обороне мы играли хорошо, но мы должны были проявить больше креативности. В первой половине матча игра была равна, а вторая половина вызвала много сомнений. Футбол определяется мельчайшими деталями, и в этих деталях они превосходили нас.

Если и можно упрекнуть команду в чем-то, так это в интенсивности. Результат для нас тяжелый, очень тяжелый, игра была далека от того, чего мы хотели. Возможно, это самый тяжелый день для многих наших футболистов», — приводит слова Марселино Marca.

Финал Кубка Испании-2019/20 был отложен на год из-за пандемии коронавируса.

Отметим, «Атлетик» сыграет также в финале Кубка Испании сезона-2020/21 против «Барселоны». Матч пройдет 17 апреля.