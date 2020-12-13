Зидан не будет препятствовать уходу Иско из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу полузащитника Иско, который намерен покинуть клуб в январе. Французский специалист считает, что не может рассчитывать на футболиста, который не проявляет себя в ключевых матчах, утверждает Marca.

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в ла лиге и 1 — в Лиге чемпионов. При этом ни в одной игре Иско не провел на поле все 90 минут, в основном выходя на замену в концовках встреч.

Контракт хавбека с мадридским клубом истекает в 2022 году.