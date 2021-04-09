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Зидан надеется, что Месси не покинет «Барселону»

16:32

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не хочет, чтобы капитан «Барселоны» Лионель Месси покидал каталонский клуб.

«Я не хочу, чтобы это было последнее «класико» для Месси. Пусть остается в «Барселоне». Ему хорошо в этом клубе, для ла лиги будет лучше, если он никуда не уйдет. Он может не забивать, но все равно оставаться тем же игроком. В «Барселоне» все футболисты очень хороши», — цитирует Зидана Marca.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в субботу, 10 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало — в 22.00. Встречу покажет РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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