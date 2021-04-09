Зидан надеется, что Месси не покинет «Барселону»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не хочет, чтобы капитан «Барселоны» Лионель Месси покидал каталонский клуб.

«Я не хочу, чтобы это было последнее «класико» для Месси. Пусть остается в «Барселоне». Ему хорошо в этом клубе, для ла лиги будет лучше, если он никуда не уйдет. Он может не забивать, но все равно оставаться тем же игроком. В «Барселоне» все футболисты очень хороши», — цитирует Зидана Marca.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в субботу, 10 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало — в 22.00. Встречу покажет РЕН ТВ.