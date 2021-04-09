Хаби Алонсо снова оправдан по делу об уклонении от уплаты налогов

Высший суд Мадрида оправдал бывшего футболиста «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо по делу о налоговых преступлениях, сообщает Mundo Deportivo.

Алонсо подозревался в уклонении от уплаты налогов в 2010, 2011 и 2012 годах. Прокуратура, по мнению которой Алонсо недоплатил испанской казне более двух миллионов евро, скрыв доходы от имиджевых прав, требовала приговорить бывшего футболиста к двум с половиной годам заключения. В ноябре 2019 года Провинциальный суд Мадрида постановил, что Алонсо не будет привлечен к уголовной ответственности. Впоследствии на это решение была подана апелляция.

После завершения карьеры игрока в 2017 году Алонсо перешел на тренерскую работу и сейчас возглавляет резервную команду «Реала Сосьедада».