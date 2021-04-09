Рамос и Азар пропустят матч «Реала» с «Барселоной»
16:22
Мадридский «Реал» огласил список футболистов, заявленных на матч 30-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».
В список игроков не попал бельгийский полузащитник Эден Азар, защитники Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Дани Карвахаль.
Заявка «Реала»:
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;
Защитники: Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;
Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Родриго.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится в субботу, 10 апреля. Начало — в 22.00. Встречу покажет РЕН ТВ.
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