Рамос и Азар пропустят матч «Реала» с «Барселоной»

Мадридский «Реал» огласил список футболистов, заявленных на матч 30-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

В список игроков не попал бельгийский полузащитник Эден Азар, защитники Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Дани Карвахаль.

Заявка «Реала»:

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;

Защитники: Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Родриго.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в субботу, 10 апреля. Начало — в 22.00. Встречу покажет РЕН ТВ.