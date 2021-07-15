«Барселона» презентовала выездную форму на новый сезон
11:05
«Барселона» презентовала новый комплект выездной формы на сезон-2021/22. Он выполнен в светло-фиолетовых цветах.
Ранее каталонский клуб также презентовал домашнюю форму на следующий сезон.
Напомним, «Барселона» в прошедшем сезоне заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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