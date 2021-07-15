Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» презентовала выездную форму на новый сезон

11:05
Теги:

«Барселона» презентовала новый комплект выездной формы на сезон-2021/22. Он выполнен в светло-фиолетовых цветах.

Ранее каталонский клуб также презентовал домашнюю форму на следующий сезон.

Напомним, «Барселона» в прошедшем сезоне заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Газзаев рассказал, кто должен возглавить сборную России после ухода Черчесова
Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала откровенную фотографию из боксерского ринга
Загитова и Медведева ушли в отпуск и ждут повышения возрастного ценза. Это может помочь им вернуться
Пономарев: «Пусть Дзагоев идет на все четыре стороны, команде он не нужен»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
6
Офсайд