Жозе Моуринью: "Зидан идеальный вариант для "Реала"

Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью прокомментировал возвращение в мадридский клуб Зинедина Зидана. Француз сменил у руля "Реала" Сантьяго Солари, хотя многие СМИ предполагали, что летом случится возвращение Моуринью.

– Зидан идеальный вариант, – цитирует A Bola Моуринью. – Он добился фантастических результатов в последние годы. Это хорошая возможность показать, насколько он эффективен, но теперь с новым проектом. Я не разочарован, что не я там. "Реал" ничего мне не обещал, я ни с кем ничего не обсуждал.