Рианчо: «Болельщики «Реала Сосьедад» не будут освистывать Захаряна»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо уверен, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян никогда не подвергнется критике со стороны трибун.

«Болельщики «Реала Сосьедад» не будут освистывать Захаряна за низкую результативность или плохую игру. Если игрок усердно работает на поле, он никогда не подвергнется негативной реакции со стороны трибун. В Испании доверяют молодым игрокам. У Арсена не может быть проблем такого характера», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Захарян в августе прошлого года перешел в «Реал Сосьедад». В этом сезоне он сыграл 26 матчей и сделал одну голевую передачу.