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Сегодня, 13:33

Жорже Мендеш заверил «Барселону», что команда АПЛ заплатит за Ансу Фати 70 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть команду, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент игрока Жорже Мендеш заверил руководство каталонцев, что этим летом один из клубов АПЛ готов будет заплатить за его клиента 70 миллионов евро. 20-летний игрок не хочет покидать «Барселону», но клуб настроен на продажу, чтобы улучшить свое финансовое положение.

В текущем сезоне Фати провел 45 матчей за команду во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ансу Фати
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 25 4 3 59-11 79
2
 Реал 32 21 5 6 69-30 68
3
 Атлетико 32 20 6 6 55-25 66
4
 Р. Сосьедад 32 17 7 8 41-29 58
5
 Вильярреал 32 16 5 11 46-33 53
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 31 13 7 11 42-31 46
8
 Осасуна 32 12 8 12 29-34 44
9
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
10
 Жирона 31 11 8 12 48-45 41
11
 Севилья 31 11 8 12 38-45 41
12
 Мальорка 31 11 7 13 30-34 40
13
 Сельта 32 10 9 13 38-45 39
14
 Кадис 32 8 11 13 25-44 35
15
 Вальядолид 32 10 5 17 29-55 35
16
 Альмерия 32 9 6 17 40-57 33
17
 Валенсия 32 9 6 17 35-39 33
18
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
19
 Хетафе 32 7 10 15 29-42 31
20
 Эльче 32 3 7 22 24-62 16
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28.04 22:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 0 : 2
29.04 17:15
Эльче – Р. Вальекано
 4 : 0
29.04 19:30
Реал – Альмерия
 4 : 2
29.04 22:00
Барселона – Бетис
 4 : 0
30.04 15:00
Кадис – Валенсия
 2 : 1
30.04 17:15
Вильярреал – Сельта
 3 : 1
30.04 19:30
Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
30.04 22:00
Вальядолид – Атлетико
 2 : 5
1.05 20:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
1.05 22:00
Севилья – Жирона
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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