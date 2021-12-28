Жорди Альба сдал положительный тест на коронавирус
14:13
Защитник «Барселоны» Жорди Альба заразился коронавирусом, сообщает Twitter-аккаунт клуба.
Ранее положительные тесты сдали защитники Клеман Лангле и Дани Алвес. Все они чувствуют себя нормально и изолировались дома.
Следующий матч «Барселона» проведет 2 января. Соперником каталонского клуба станет «Мальорка».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1475776460656984069?s=20
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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