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Жорди Альба сдал положительный тест на коронавирус

14:13
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба заразился коронавирусом, сообщает Twitter-аккаунт клуба.

Ранее положительные тесты сдали защитники Клеман Лангле и Дани Алвес. Все они чувствуют себя нормально и изолировались дома.

Следующий матч «Барселона» проведет 2 января. Соперником каталонского клуба станет «Мальорка».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1475776460656984069?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное