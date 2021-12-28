«Бетис» сообщил о шести случаях заражения коронавирусом в команде

«Бетис» на официальном сайте сообщил, что в команде выявлены шесть случаев заражения коронавирусом.

При этом не уточняется, кто именно в команде заболел и идет ли речь только о футболистах.

«Бетис» является соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответная состоится в Севилье 24 февраля.