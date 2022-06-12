Жоан Лапорта рассказал, что капитаны «Барселоны» пошли на понижение зарплаты

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что капитаны команды согласились пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу в финансовом кризисе.

«У «Барселоны» четыре капитана: защитники Жерар Пике и Жорди Альба, а также полузащитники Серджи Бускетс и Серджи Роберто. Они поступили по-барселоныски, снизив зарплаты. Мы всегда будет благодарны. Этот жест был очень важным. Никто, кроме капитанов, не делал этого», — цитирует Лапорту Marca.

Прошлый сезон «Барселона» закончила на втором месте в турнирной таблице ла лиги, набрав 73 очка. Чемпионом стал мадридский «Реал» (86).