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Сегодня, 10:13

Алвесу не предложили подписать новый контракт с «Барселоной»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Дани Алвес еще не получил предложение о продлении контракта с «Барселоной», утверждает Sport.es.

По данным источника, 39-летний игрок хотел бы остаться в команде, но до сих пор не знает заключит ли клуб с ним контракт на сезон-2022/23.

В минувшем сезоне защитник сыграл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол отдал три результативные передачи.

В каталонский клуб Алвес вернулся в ноябре 2021 года. Ранее он играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год.

«Барселона» по итогам сезона-2021/22 заняла второе место в ла лиги.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/dani-alves-todavia-barca-13825015
Дани Алвес
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