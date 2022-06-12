«Реал» подтвердил, что Марсело покинет клуб по окончании контракта в конце июня

«Реал» подтвердил, что защитник Марсело покинет команду в конце июня.

«Королевский клуб» не будет продлевать соглашение с 34-летним бразильцем.

Завтра, 13 июня «Реал» устроит прощальную церемонию с участием Марсело и президента клуба Флорентино Переса.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. В составе клуба он шесть раз стал чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании, а также четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира.

Защитник является самым титулованным футболистом в истории «Реала» — на его счету 25 трофеев с командой.