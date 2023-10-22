«Райо Вальекано» в концовке вырвал победу над «Лас-Пальмас»

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«Райо Вальекано» в гостях обыграл «Лас-Пальмас» в матче 10-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Бебе, реализовавший пенальти. Три минуты спустя гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Оскар Валентин.

«Райо Вальекано» (16 очков) поднялся на седьмое место в ла лиге. «Лас-Пальмас» (11) занимает 12-е место в турнирной таблице.