Заявка «Валенсии» без Черышева на матч c «Бетисом»
Стала известна заявка «Валенсии» на матч 14-го тура чемпионата Испании против «Бетиса», сообщает официальный Twitter «летучих мышей». Встреча пройдет 23 ноября, начало — 18.00 (мск).
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в список из 19 игроков. 28-летний футболист восстанавливается от мышечного повреждения.
Полностью заявка «Валенсии» выглядит следующим образом:
вратари — Силлессен, Доменеч;
защитники — Гарай, Мангала, Гайя, Коррейа, Паулиста, Васс, Химинес, Коста;
полузащитники — Парехо, Кан Ин, Солер, Ферран, Эскердо;
нападающие — Родриго, Гомес, Вальехо, Гамейро.
? CONVOCATORIA del @valenciacf ? @LaLiga ?#RealBetisValencia ?? pic.twitter.com/6oTQuDVD13— Valencia CF ?? (@valenciacf) November 22, 2019
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