Заявка «Валенсии» без Черышева на матч c «Бетисом»

Стала известна заявка «Валенсии» на матч 14-го тура чемпионата Испании против «Бетиса», сообщает официальный Twitter «летучих мышей». Встреча пройдет 23 ноября, начало — 18.00 (мск).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в список из 19 игроков. 28-летний футболист восстанавливается от мышечного повреждения.

Полностью заявка «Валенсии» выглядит следующим образом:

вратари — Силлессен, Доменеч;

защитники — Гарай, Мангала, Гайя, Коррейа, Паулиста, Васс, Химинес, Коста;

полузащитники — Парехо, Кан Ин, Солер, Ферран, Эскердо;

нападающие — Родриго, Гомес, Вальехо, Гамейро.

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