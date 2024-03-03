Защитник «Валенсии» Диакаби получил тяжелую травму в матче с «Реалом»

Защитник «Валенсии» Муктар Диакаби получил тяжелую травму в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Реала».

На 86-й минуте встречи полузащитник мадридцев Орельен Тшуамени при падении врезался в колено Диакаби, из-за чего его нога вывернулась и оказалась в неестественном положении.

27-летнего француза унесли с поля на носилках.

Диакаби выступает за «Валенсию» с июля 2018 года. Матч против «Реала» стал для него 15-м в сезоне-2023/24.