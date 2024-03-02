Гол Гринвуда не помог «Хетафе» победить «Лас-Пальмас»

«Хетафе» на своем поле сыграл вничью с «Лас-Пальмас» в матче 27-го тура испанской ла лиги — 3:3.

Гости по ходу встречи уступали сначала со счетом 0:2, а затем 1:3, но сумели вырвать ничью.

За «Хетафе» отличились Хайме Мата (11-я минута), Мейсон Гринвуд (14-я) и Неманья Максимович (45-я).

Голы «Лас-Пальмас» в активе Сандро Рамиреса (35-я), Серхи Кардоны (50-я) и Мунира Эль-Хаддади (57-я).

«Хетафе» (35 очков) занимает десятое место в ла лиге. «Лас-Пальмас» (37) идет восьмым в турнирной таблице.