«Реал» сыграл вничью с «Валенсией», судья дал свисток перед голом Беллингема на последних секундах

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:2.

У хозяев забили Уго Дуро и Роман Яремчук, у гостей дважды отличился Винисиус Жуниор.

На 90+9-й минуте полузащитник мадридцев Джуд Беллингем забил гол, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». После этого футболисты «Реала» бросились спорить с арбитром. В результате Мансано показал Беллингему красную карточку.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 66 очками в 27 матчах, «Валенсия» идет на девятой строчке с 37 очками в 26 играх.