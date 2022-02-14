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Сегодня, 17:48

Кунде — приоритетный вариант «Челси» для усиления линии защиты

Защитник «Севильи» Кунде является приоритетным вариантом «Челси» для усиления линии защиты
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может перейти в «Челси», сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний француз является приоритетным вариантом английского клуба для усиления линии защиты.

Отмечается, что «Челси» хотел приобрести защитника летом 2021 года, но испанский клуб не отпустил его. Летом этого года англичане снова попытаются подписать Кунде.

В нынешнем сезоне француз забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 27 матчах за «Севилью». Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2022/02/14/620a3b05268e3e11378b45a8.html
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 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
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 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
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 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
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 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
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Алавес – Валенсия
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