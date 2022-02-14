Кунде — приоритетный вариант «Челси» для усиления линии защиты
Защитник «Севильи» Жюль Кунде может перейти в «Челси», сообщает Marca.
По информации источника, 23-летний француз является приоритетным вариантом английского клуба для усиления линии защиты.
Отмечается, что «Челси» хотел приобрести защитника летом 2021 года, но испанский клуб не отпустил его. Летом этого года англичане снова попытаются подписать Кунде.
В нынешнем сезоне француз забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 27 матчах за «Севилью». Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|
4
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|
5
|Атлетико
|23
|11
|6
|6
|42-33
|39
|
6
|Р. Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|
7
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|
8
|Атлетик
|23
|8
|10
|5
|23-18
|34
|
9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|23
|9
|4
|10
|27-27
|31
|
12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|
13
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|
14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|
15
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
16
|Гранада
|24
|5
|9
|10
|26-36
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|
19
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
20
|Леванте
|23
|1
|8
|14
|23-50
|11
|11.02
|23:00
|
Севилья – Эльче
|2 : 0
|12.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|0 : 0
|12.02
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|0 : 0
|12.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Осасуна
|0 : 3
|12.02
|23:00
|
Атлетико – Хетафе
|4 : 3
|13.02
|16:00
|
Алавес – Валенсия
|2 : 1
|13.02
|18:15
|
Леванте – Бетис
|2 : 4
|13.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Гранада
|2 : 0
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Барселона
|2 : 2
|14.02
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|22
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7