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Сегодня, 17:38

Винисиус: «Я могу гораздо больше, потому что учусь у великих игроков, которые играют в «Реале»

Нападающий «Реала» Винисиус рассказал о своем игровом стиле
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своем игровом стиле.

«Мой игровой стиль диктуется моим характером, — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА. — Я не боюсь допускать ошибки и, если что-то не получается, продолжаю играть. И делаю это с удовольствием».

По мнению нападающего, он добился большого прогресса в мадридском клубе.

«Я могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих игроков, которые играют в «Реале». Я очень счастлив, ведь все здесь стараются помочь мне прибавить, чтобы я приносил команде пользу», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач в 32 матчах за «Реал». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0272-14712adbbb16-44f1ea4cd3cf-1000--винисиус-жуниор-об-анчелотти-бензема-и-игре-в-удовольствие/
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
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 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
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 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
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 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
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 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
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 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
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 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
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 4 : 3
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 2 : 1
13.02 18:15
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