Винисиус: «Я могу гораздо больше, потому что учусь у великих игроков, которые играют в «Реале»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своем игровом стиле.

«Мой игровой стиль диктуется моим характером, — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА. — Я не боюсь допускать ошибки и, если что-то не получается, продолжаю играть. И делаю это с удовольствием».

По мнению нападающего, он добился большого прогресса в мадридском клубе.

«Я могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих игроков, которые играют в «Реале». Я очень счастлив, ведь все здесь стараются помочь мне прибавить, чтобы я приносил команде пользу», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач в 32 матчах за «Реал». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.