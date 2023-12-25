Симеоне оценил выступление «Атлетико» в 2023 году

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги выступления команды в 2023 году.

«Мы провели очень хороший год. В 50 матчах проиграли только восемь раз, одержали 34 победы, забили 104 гола. Так что год, с декабря по декабрь, получился очень хорошим», — приводит слова Симеоне Marca.

На данный момент «Атлетико» после 18 туров заниает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 38 очков.