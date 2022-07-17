Полузащитник «Барселона» Пуч может перейти в «Андорру». Владельцем клуба является Жерар Пике

Хавбек «Барселоны» Пуч может перейти в «Андорру»

Футбольный клуб «Андорра» может подписать контракт с полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 22-летний испанец имеет предложения Франции и Италии, но намерен остаться в родной стране. Этим хочет воспользоваться андоррский клуб, владельцем которого является защитник «Барселоны» Жерар Пике.

«Если Рики Пуч хочет наслаждаться футболом, я возьму велосипед, поеду в Барселону и привезу его в Андорру», — иронично прокомментировал главный тренер «Андорры» Эдер Сарабия.

В новом сезоне «Андорра» будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

Контракт Пуча с «Барселоной» заканчивается в июне 2023 года. В прошлом сезоне он провел за каталонский клуб 17 матчей и забил 1 гол.