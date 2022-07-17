Полузащитник «Барселона» Пуч может перейти в «Андорру». Владельцем клуба является Жерар Пике
Хавбек «Барселоны» Пуч может перейти в «Андорру»
Футбольный клуб «Андорра» может подписать контракт с полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, 22-летний испанец имеет предложения Франции и Италии, но намерен остаться в родной стране. Этим хочет воспользоваться андоррский клуб, владельцем которого является защитник «Барселоны» Жерар Пике.
«Если Рики Пуч хочет наслаждаться футболом, я возьму велосипед, поеду в Барселону и привезу его в Андорру», — иронично прокомментировал главный тренер «Андорры» Эдер Сарабия.
В новом сезоне «Андорра» будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.
Контракт Пуча с «Барселоной» заканчивается в июне 2023 года. В прошлом сезоне он провел за каталонский клуб 17 матчей и забил 1 гол.
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14
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0-0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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