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Защитник «Хетафе» Кукурелья впервые вызван в сборную Испании

10:25
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Защитник «Хетафе» Марк Кукурелья получит первый вызов в сборную Испании, сообщает AS.

По информации источника, 22-летний испанец заменит Хосе Гайя, который получил травму в товарищеском матче против Голландии (1:1). Гайя заработал рассечение головы в первом тайме встречи, в связи с чем главный тренер испанцев Луис Энрике решил не рисковать здоровьем футболиста и вывел его из заявки.

В сезоне-2020/21 Кукурелья провел за «Хетафе» 8 матчей, на его счету 1 гол.

Сборной Испании предстоит провести два матча в рамках Лиги наций: против Швейцарии (14 ноября) и Германии (17 ноября).

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