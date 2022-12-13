Защитник Бельерин останется в «Барселоне» до конца сезона

Защитник Эктор Бельерин не станет покидать клуб и останется в «Барселоне» до конца сезона, сообщает Relevo.

Агент 27-летнего испанца провел переговоры с каталонским клубом, по итогам которых было принято отказаться от поисков нового клуба для защитника.

Бельерин провел в этом сезоне 5 матчей за «Барсу» и не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года, когда он может стать свободным агентом.