Испанский суд оправдал Неймара по делу о мошенничестве при его переходе из «Сантоса» в «Барселону»

Национальный суд Испании оправдал бразильского футболиста Неймара и остальных обвиняемых по делу о мошенничестве при переходе игрока из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

«По мнению суда, фальсификация контракта не доказана, а также не найдено наличие умысла в причинении вреда DIS», — сказано в оправдательном приговоре.

Слушания по делу состоялись 17 октября. На суде Неймар заявил, что его контрактами, включая контракт при переходе в «Барселону», занимался отец, который также является агентом футболиста. Позже прокуратура сняла обвинения с бразильца, а также с бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя и родителей Неймара.

Изначально прокуратура просила два года тюрьмы для игрока, который подозревался в мошенничестве и коррупции из-за сокрытия части платежей, полученных за переход в испанский клуб.