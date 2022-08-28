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Сегодня, 12:47

Кунде попал в заявку «Барселоны» на матч ла лиги с «Вальядолидом»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Барселона» опубликовала заявку на матч 3-го тура ла лиги с «Вальядолидом».

В список игроков, заявленных на предстоящую встречу, попал защитник Жюль Кунде.

28 июля 23-летний француз перешел в каталонский клуб из «Севильи» за 50 миллионов евро.

В субботу, 27 августа, сине-гранатовые внесли защитника в заявку на сезон.

Встреча «Барселоны» с «Вальядолидом» состоится сегодня и начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

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6
 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
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 Барселона 2 1 1 0 4-1 4
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 Атлетик 2 1 1 0 1-0 4
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