Кунде попал в заявку «Барселоны» на матч ла лиги с «Вальядолидом»

«Барселона» опубликовала заявку на матч 3-го тура ла лиги с «Вальядолидом».

В список игроков, заявленных на предстоящую встречу, попал защитник Жюль Кунде.

28 июля 23-летний француз перешел в каталонский клуб из «Севильи» за 50 миллионов евро.

В субботу, 27 августа, сине-гранатовые внесли защитника в заявку на сезон.

Встреча «Барселоны» с «Вальядолидом» состоится сегодня и начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.