Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о перспективах полузащитника Марко Асенсио в мадридском клубе. По его словам, будущее 26-летнего испанца определится 2 сентября.

«У меня нет новостей насчет Асенсио, —приводит слова Анчелотти Marca. — Знаю лишь, что Марко оценивает ситуацию. Все будет ясно 2 сентября. Если Асенсио останется, будет важным игроком для нас, я буду от этого в восторге, потому что он внес значительный вклад в наши выступления в прошедшем сезоне и сделает то же самое в нынешнем. Но если уйдет, то мы не будем никого подписывать, так как у нас глубокие резервы».

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в одном матче за мадридцев в ла лиге и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.