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Анчелотти — о будущем Асенсио: «Все станет ясно 2 сентября»

Анчелотти заявил, что будущее Асенсио в «Реале» определится 2 сентября
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о перспективах полузащитника Марко Асенсио в мадридском клубе. По его словам, будущее 26-летнего испанца определится 2 сентября.

«У меня нет новостей насчет Асенсио, —приводит слова Анчелотти Marca. — Знаю лишь, что Марко оценивает ситуацию. Все будет ясно 2 сентября. Если Асенсио останется, будет важным игроком для нас, я буду от этого в восторге, потому что он внес значительный вклад в наши выступления в прошедшем сезоне и сделает то же самое в нынешнем. Но если уйдет, то мы не будем никого подписывать, так как у нас глубокие резервы».

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в одном матче за мадридцев в ла лиге и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2022/08/27/630a69fa268e3e4d018b457b.html

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И В Н П +/- О
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 Бетис 3 3 0 0 6-1 9
2
 Вильярреал 2 2 0 0 5-0 6
3
 Реал 2 2 0 0 6-2 6
4
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
5
 Р. Сосьедад 3 2 0 1 3-4 6
6
 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
7
 Барселона 2 1 1 0 4-1 4
8
 Атлетик 2 1 1 0 1-0 4
9
 Р. Вальекано 3 1 1 1 2-2 4
10
 Альмерия 3 1 1 1 4-4 4
11
 Сельта 3 1 1 1 4-6 4
12
 Валенсия 2 1 0 1 1-1 3
13
 Атлетико 2 1 0 1 3-2 3
14
 Жирона 3 1 0 2 3-3 3
15
 Севилья 3 0 1 2 3-5 1
16
 Вальядолид 2 0 1 1 1-4 1
17
 Эспаньол 2 0 1 1 2-4 1
18
 Эльче 3 0 1 2 1-5 1
19
 Кадис 2 0 0 2 0-3 0
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 Хетафе 2 0 0 2 1-6 0
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