«Реал» заинтересован в покупке защитника «Аякса» Мазрауи

«Реал» интересуется защитником «Аякса» Нуссере Мазрауи, сообщает Sport.es.

Ранее «Барселона», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» также сообщали о заинтересованности в трансфере футболиста. Каталонцы якобы уже согласовали контракт с Мазрауи, но сам игрок опроверг эту информацию.