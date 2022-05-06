Защитник «Барселоны» Араухо рассказал, почему согласился продлить контракт с клубом

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я всегда хотел этого. Продление контракта — это счастье для меня. Я выступаю за лучший клуб в мире, это награда за упорный труд. Уверенность клуба в моих силах говорит о том, что я все правильно делаю.

Нынешний сезон получился немного странным. Мы плохо начали, но после прихода Хави все изменилось. Изменилась психология команды и то, как мы работаем. Да, в последних матчах «Барселона» не показывает прекрасную игру, но в команде все еще продолжаются перемены. Я верю в наш клуб, убежден, что в следующем году все будет хорошо и мы выиграем один титул или несколько», — приводит Sport.Es слова Араухо.

29 апреля Араухо подписал контракт с «Барселоной» до конца июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 23-летний уругваец забил 4 гола в 40 матчах за каталонскую команду.