Защитник «Барселоны» Умтити может перейти в «Ренн»
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может перейти в «Ренн», информирует L'еquipe. Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил провести в отпуске французскому игроку лишнюю неделю, чтобы он смог найти себе новый клуб.
«Ренн» начал переговоры по трансферу 28-летнего Умтити с «Барселоной». Защитник может заменить Найефа Агерду, который перешел из французского клуба в «Вест Хэм».
Каталонский клуб продлил контракт с Умтити до конца 2026 года и урезал заработную плату игроку. В прошедшем сезоне защитник сборной Франции провел один матч за «Барселону». За последние три сезона Умтити сыграл за каталонский клуб в 35 матчах во всех турнирах.
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17
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Сельта – Эспаньол
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