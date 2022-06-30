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Защитник «Барселоны» Умтити может перейти в «Ренн»

Алексей Еремин
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Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может перейти в «Ренн», информирует L'еquipe. Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил провести в отпуске французскому игроку лишнюю неделю, чтобы он смог найти себе новый клуб.

«Ренн» начал переговоры по трансферу 28-летнего Умтити с «Барселоной». Защитник может заменить Найефа Агерду, который перешел из французского клуба в «Вест Хэм».

Каталонский клуб продлил контракт с Умтити до конца 2026 года и урезал заработную плату игроку. В прошедшем сезоне защитник сборной Франции провел один матч за «Барселону». За последние три сезона Умтити сыграл за каталонский клуб в 35 матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Mercato-rennes-discute-avec-samuel-umtiti/1341194
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