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Сегодня, 10:59

«Барселона» предложила Умтити, Пучу и Мингесе начать предсезонку позже, чтобы они поискали себе новые клубы

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» уведомила нескольких игроков о том, что они не обязаны приезжать на тренировку 4 июля, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, игрокам предложили провести в отпуске лишнюю неделю, чтобы они поискали себе новые клубы.

Отмечается, что речь идет о защитниках Самюэле Умтити и Оскаре Мингесе, а также о полузащитнике Рикарде Пуче.

При этом сами игроки знают, что главный тренер Хави на них не рассчитывает, но пока не могут найти клубы, которые удовлетворили бы их спортивные и финансовые запросы.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220629/1001829548/xavi-desconvoca-primera-semana-pretemporada-transferibles.html
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