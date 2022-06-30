«Барселона» предложила Умтити, Пучу и Мингесе начать предсезонку позже, чтобы они поискали себе новые клубы

«Барселона» уведомила нескольких игроков о том, что они не обязаны приезжать на тренировку 4 июля, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, игрокам предложили провести в отпуске лишнюю неделю, чтобы они поискали себе новые клубы.

Отмечается, что речь идет о защитниках Самюэле Умтити и Оскаре Мингесе, а также о полузащитнике Рикарде Пуче.

При этом сами игроки знают, что главный тренер Хави на них не рассчитывает, но пока не могут найти клубы, которые удовлетворили бы их спортивные и финансовые запросы.