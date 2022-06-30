«Барселона» предложила Умтити, Пучу и Мингесе начать предсезонку позже, чтобы они поискали себе новые клубы
«Барселона» уведомила нескольких игроков о том, что они не обязаны приезжать на тренировку 4 июля, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, игрокам предложили провести в отпуске лишнюю неделю, чтобы они поискали себе новые клубы.
Отмечается, что речь идет о защитниках Самюэле Умтити и Оскаре Мингесе, а также о полузащитнике Рикарде Пуче.
При этом сами игроки знают, что главный тренер Хави на них не рассчитывает, но пока не могут найти клубы, которые удовлетворили бы их спортивные и финансовые запросы.
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14
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|0
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15
|Хетафе
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0-0
|0
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17
|Кадис
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|13.08
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
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